討論全方位增加土地供應　議員倡開徵土地閒置稅

立法會大會今午(9日)討論有關全方位增加土地供應的議員議案，提出議案的議員黃國健表示，本港土地房屋問題急需解決，提出議案以敦促政府部門落實全方面覓地，包括發展郊野公園邊陲用地等。他又提及不少土地長期「曬太陽」，閒置十幾年都不發展，應該善用土地而不是「得個講字」，更建議開徵土地閒置稅。

議員劉國勳就批評政府土地「曬太陽」情況最為嚴重，舉例粉領北新發展區部分私人發展地已完成建屋，反之附近的政府用地至今未交多予房委員平整用地。而政府重建工廈的速度亦相當緩慢。

另有多名議員提出修正案，其中議員何俊賢認為，政府在發展的同時不應漠視持份者的權益，認為政府要做好發展後復業，關顧市民將來生計，做好轉型及產業調整，又鬧爆農業優先區發展研究一再拖延，認為政府無心做，直言「你心有幾深？」

議員何君堯認為土地造地節奏過慢，又指事實上香港還有土地，要盡快拆牆鬆綁，研究各項土地發展的可能性，又指不是「官商鄉黑」，應該是合作，盡可能去做。另議員盧偉國則提到多年來有聲音要求政府收回粉嶺高爾夫球場土地建屋，他認為仍有保留價值，而且社會上亦有一定爭議。

議員陸頌雄指近期有不少年輕人提出「躺平主義」、「佛系主義」，即是不願奮鬥，認為現象源於土地不足、買樓難。他指有團體經常提出先使用棕地才開發郊野公園，導致新增土地不足。他認為只要開發1%的郊野公園就能提供大量單位，而本港仍擁有40%屬郊野公園，不會影響生態。

向來關注房屋政策的議員柯創盛以「覓地建屋大落後，政府官僚要革新」贈予政府，認為政府覓地建屋要減少繁瑣程序，稱若政府釋放土地的程序仍然死板，即使局長煩惱至滿頭白髮也沒有用。柯又建議政府可以將土地發展集權於一個小組，提供一站式服務，又要界定各部門的工作，並重設長策督導委員會。

議員林健鋒亦批評政府覓地建屋緩慢，認為覓地最困難的地方正是政府落實政策的態度。他批評政府於2011年提出青年宿舍計劃，但到今年才有第一批入伙，諷刺稱當年的青年早已為人父母，已經「仔大女大」。

議員周浩鼎則關注邊境禁區發展，指沙頭角區因禁區關係發展一直受到限制，而當地居民亦期望有新的發展空間。周指內地近日正研究改變內地一方沙頭角地區的發展，認為政府可以把握機會，改變沙頭角區的規劃。

發展局局長黃偉綸表示，現屆政府成立土地供應專責小組，當中有8個項目列為優先發展，包括發展棕地等，另9項未被作為優先發展，如發展郊野公園邊陲用地，但強調未來會留意最新發展調整，又坦言未來幾年上樓難的情況持續，會盡一切努力開拓土地、發展房屋。