公務員因不當行為遭懲處　過去5年逾千宗

過去5個財政年度，合共有1,075宗公務員因不當行為而遭懲處的個案。

公務員表現不濟，公務員事務局局長聶德權今日(9日)回應議員書面質詢時透露，上個財政年度合共有167名公務員，因涉及不服從上級、疏忽或疏於職守、擅離職守或不守時等不當行為而遭到懲處，過去5個財政年度相關個案宗數合計更有破千宗。當局強調，有關個案大部分性質輕微，僅處以口頭或書面警告；但亦有小部分個案屬於屢犯或性質較為嚴重，懲罰包括譴責、嚴厲譴責、迫令退休或革職等。

聶德權在書面答覆中透露，過去5個財政年度合共有1,075宗公務員因不當行為而遭懲處的個案，涉及不服從上級、疏忽或疏於職守、擅離職守或不守時等不當行為。其中在2016-17年度至2018-19年度期間，連續三個財政年度的個案宗數均破200宗，分別為239宗、252宗及267宗。雖然有關個案宗數在2019-20年度回落至150宗，但上年度個案宗數回升超過一成，達167宗。

當局又重申，公務員每年均須接受工作表現評核，在評期內工作表現欠佳者，可被暫停或延期發放增薪；若表現持續欠佳者，當局可根據《公務人員（管理）命令》第12條，基於公眾利益着令有關人員退休。