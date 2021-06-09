公屋寬敞戶過去5年有增無減　今年增至約7.9萬戶

公屋寬敞戶數字於過去5年有增無減。房屋委員會指出，公屋寬敞戶由2017年約6.3萬戶增加至今年約7.9萬戶，增幅約24.5%。現行機制下房委會首先會處理「優先處理寬敞戶」，即居於室內樓面面積超逾既定界限的單位而沒有殘疾成員或年屆60歲或以上年長成員的寛敞戶。過去5年，房委會平均每年處理約2,200宗「優先處理寬敞戶」個案，而新增優先處理個案每年約為2,100宗。

運輸及房屋局今日(9日)回覆立法會議員謝偉銓質詢，提到當一些公屋住戶家庭成員遷出或離世後，餘下家庭成員享有的居住面積或會超逾既定標準；根據現行租約規定，這些寬敞戶須遷往房委會認為面積合適的公屋單位。

房委會過去出現「優先處理寬敞戶」拒絕調遷的情況，其理由包括要求編配較大面積單位及指明特定屋邨、熟悉現在居住環境而不願遷出、所編配屋邨交通不便等。房委會強調會向欠缺充分理由而拒絕所有編配的住戶，發出遷出通知書終止租約。由於可供寬敞戶調遷之用的單位供應有限，房委會將維持現有寬敞戶分類和優次處理安排，並於2023年就寬敞戶政策進行檢討。

此外，房委會於2019年12月推出「長者寬敞戶全免租金試驗計劃｣，即70歲或以上全長者寬敞戶調遷至面積合適的單位後，可享終身全免租金。其後於去年12月將計劃恆常化及擴大涵蓋範圍。截至今年4月底，房委會共批出約340宗申請，但僅72戶已接受編配。