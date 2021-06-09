一周內增166宗針後異常事件呈報　累積個案增至3456宗

本港新冠肺炎疫苗計劃開展以來不斷錄得不良反應事件，食物及衞生局今日(9日)公布，截至本周日(6日)過去的一星期，衞生署共接獲166宗涉及接種新冠疫苗的異常事件報告，當中沒有醫管局呈報涉及離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。衞生署至今累計共接獲3,456宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.13%。

根據醫管局資料，5月10日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有55.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有2.9宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率，為每10萬人有2.6宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.2宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有23.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有4.7宗。當局表示，根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。