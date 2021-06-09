珠海學院校網現4位新校董　疑有內地教育機構入主救亡

創校超過70年珠海學院近年收生不足，外界亦有傳珠海學院正尋求注資或「白武士」收購，校方去年尾發聲明指，學院財政穩健，並無殺校危機，又拒絕回應是否正尋求注資。不過，有消息指，學院過去多月曾與多間教育機構協商「入主」救亡。珠海學院校網則顯示，校董會有4位新委員，其中3人與內地國企廈門國貿教育集團有關聯。東網正向校方查詢事宜。

珠海學院網站顯示，校董會有4位新委員，分別為程陽春、杜舉勝、吳曉強及Jane Zhang。杜舉勝2017年12月起擔任廈門國貿集團有限公司總經理，2020年7月24日獲委任為上海建橋教育集團有限公司非執行董事。杜1988年起曾出任石獅市教育局、中共泉州市委組織部級石獅市人民政府等職位，及後亦擔任泉州光電信息職業學院副黨委書記。 ​

吳曉強曾任國貿教育集團有限公司董事。而Jane Zhang則是國貿教育附屬的學前教育諮詢公司董事。而程陽春早於3月尾以香港珠海學院代表的身份，接受內地傳媒訪問。程是香港萬富集團總裁，同時任職福建省青聯聯合會常委、福建省青年企業家協會執行會長、香港青年電商促進會會長等。

翻查資料，廈門國貿教育集團成立於2017年11月，隸屬廈門國貿控股集團有限公司，為國有企業。根據官方網站，其宣稱為廈門首家市級教育集團，註冊資本8億元人民幣，是一家以素質教育為基礎，以國際合作為紐帶，聚焦學前教育、K12優質校、培訓等各類教育投資管理的國資教育集團。

珠海學院1947年由國民黨創立，學院2016年被揭由中資海航集團入主，時任集團副董事長逯鷹加入校董會任副主席，學校一洗中華民國色彩，校訓由「以建民國，以進大同」，改為「求智珠，通四海」。不過，隨着海航陷入財困，集團相關人士已於2018年起陸續撤出，不再擔任董事。