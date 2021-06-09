酒後連毀9支五星旗及區旗　男子判罰240小時社服令

物業管理從業員喝酒後扯爛懸掛在元朗街頭的8支五星旗，並將它們棄於路上及河道，又拆毀1支區旗放入褲袋。他早前承認1項侮辱國旗及1項侮辱區旗罪，今（9日）在屯門法院候懲。裁判官水佳麗指出，不理解被告為何酒後會「不經大腦」無故生事，惟本案足以告誡被告注意其酗酒問題，考慮本案性質及被告的背景，決定判處被告240小時社會服務令。

38歲被告黃卓傑被控他於2020年10月3日，在元朗安寧路，公開及故意以毀損的方式侮辱8支國旗及1支區旗。

案情指，案發當日凌晨1時許，警方在案發現場一帶巡邏，期間發現被告扯脫懸掛在路邊的五星旗，並把五星旗掉到附近的河道，遂暗中監視並要求增援。期間警員又見到被告再接連扯掉7支五星旗後，把旗幟棄置在地上，並再拆毀1支區旗，把它放入褲袋。警方當場拘捕被告，被告警誡下稱是因政見問題及醉酒影響犯案，他原本想找垃圾桶扔掉區旗。

辯方求情指，被告重犯機會低，冀法庭判予社會服務令，好讓被告在無償工作中反省自身。裁判官判刑則指，被告背景良好，有一份相當不錯的工作，自父親離世後，與兄弟一同供養母親，故此勸喻被告應珍惜他擁有的一切，日後行事要優先考慮家人，因為一旦犯事，便難以想像其法律後果。