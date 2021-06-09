女警長巴士擒色狼被打傷　疑犯提堂准保候審

男銷售員涉嫌上周五（4日）在一輛巴士上非禮女乘客，車上一名休班女警長知悉後上前協助，並攔截銷售員，卻遭對方拖行至巴士下層，致頭部撞傷及肋骨骨折。該銷售員即時逃去。警方經調查後，於案發3日後到銷售員的住所將他拘捕。他現被控一項非禮及一項對他人身體加以嚴重傷害兩罪，今日（9日）被押送到東區裁判法院提堂。控方申請暫毋須被告答辯，以便警方進一步調查。裁判官批准將案件押後至7月9日再訊，被告獲准以4.5萬港元保釋候訊。

32歲被告謝嘉豪報稱任職電腦銷售員，其非禮罪指他於2021年6月4日，在西營盤皇后大道西262號外的一輛城巴巴士上非禮女子X。另一項對他人身體加以嚴重傷害罪，就指他同日於薄扶林道79B號對出、香港大學西閘的一輛城巴巴士上，非法及惡意傷害女子韓婉芬。

控方透露，女警長事後傷勢嚴重，有骨折現仍需留院治療，尚未能錄取口供。控方指在案件押後期間，警方會繼續調查，包括翻查巴士的閉路電視錄影、索取女警長醫療報告及進行認人手續等，而辯方就表示，需時給予被告法律意見。