香港航空A320客機7月起停飛1年　機師逼放長假

香港航空傳裁員逾千人，據悉，港航今(9日)向員工表示，主要服務內地線的A320型號客機7月起停飛1年，而所有A320型號客機的機師則會放取長期帶薪假(Long Pay Leave)，機師每6個月僅獲發1個月工資、每9個月則獲發2個月工資。資料顯示，港航有12架A320客機，預料至少幾十名機師受影響。港航回覆證實上述安排，並表明港航急需重組，而重組後員工人數過剩的情況，將會以自願帶薪假計劃及裁員等處理。

港航主席侯偉向員工發信，指因應旅遊需求低迷，未來只會維持約8架A330型號客機運作，以支持腹艙貨運業務、及有限度的客運服務。而12架主要服務內地線的A320型號客機，則將於本年7月起停飛一年，並為涉及的機師推出帶薪假計劃，參與6個月計劃的機師，可獲發1個月固定薪金；參與9個月則可獲發2個月固定薪金，詳情稍後會與個別員工宣布。

信中亦提到，港航需要重組，已是不能再拖，須轉型成更精簡、高效的團隊，將會透過合併部門、整合職務等，以縮減規模，重組後員工人數過剩的情況，將會以自願帶薪假計劃及裁員等處理。港航亦將推出新的機師薪酬方案，並繼續無薪假計劃，直至另行通知。此外，港航為節省成本，現時於東薈城辦公室的員工，今年8月將遷往香港航空訓練大樓上班。侯偉又在信末表示，對受影響員工感深切遺憾，但為及公司未來，必須作出上述決定，並稱現時新冠疫情仍然難以估計，但相信香港會跨越危機迎來光明未來。

港航回覆東網時稱，現正處於嚴峻的求存狀況，過去2年，業務先後受社會動盪及持續的新冠肺炎疫情影響，雖然推出減低成本的措施及及無薪假計劃，以求能夠生存及盡量保障員工的工作；同時調整業務政策、並申請多個政府的紓困計劃，惟對其業務只能提供輕微援助。港航續指，旅行需求暴跌加上復甦無期，施行架構重組及持續整合實在急不容緩，港航需要重組，已是不能再拖，須轉型成更精簡、高效的團隊，以確保未來能夠持續運作，同時港航未來會持續密切監察疫情，並相應地調整業務規模。