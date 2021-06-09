研究報告指工作猝死成因眾多　團體轟準則嚴苛　過勞死難獲改善

香港打工仔工時長、壓力大並非新鮮事，《東方日報》（下稱東方）今（9日）頭版報道本港每年有逾百打工仔為兩餐而「過勞死」，勞工處早前委託職安局研究僱員工作期間猝死個案。立法會文件顯示，大部分個案均有心腦血管病的個人風險因素，例如患高血壓等，認為該病成因眾多，勞工處將加强向勞資雙方推廣有關認知。有團體批評，有關準則嚴苛，要求死亡個案完全不涉個人風險因素，全港或沒有一名打工仔可達門檻，令情況難獲改善。

文件顯示，職安局共研究200宗工作間因心腦血管病死亡的個案，但只有26宗可成功訪問離世僱員的家屬、僱主代表及同事三方，絕大部分只能接觸1至2位受訪者。研究指，大多數個案有多種可增加引致心腦血管病機會的風險，包括高齡、不健康的生活方式及病史等。而在44宗工時較長的個案中，有34人的體重屬於肥胖或超重；18人是長期吸煙者；12人有飲酒習慣。

研究又指，已有相當多的研究指出吸煙是引致心腦血管病的主要原因，反映不健康的生活方式加上高體重指標，會令人更易患上心腦血管病。職安局認為，研究顯示，沒有單一因素是唯一的原因，導致該批個案工作間心腦血管病死亡。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文坦言，對研究結果感失望，擔心港府會以此報告作擋箭牌，日後將更難爭取設立相關法例。她解釋，港府訂立的準則嚴苛，要求死亡個案完全沒有其他風險因素、只涉及工作關係，惟本港打工仔工作壓力大，亦普遍有血壓高等毛病，認為按此標準，全港或沒有一名打工仔可達該門檻。對於勞工處將向僱主推廣心腦血管病的認知，她直言有關措施「好廢、無乜意義」，認為實際上並無太多僱主會因此減輕員工工作量。