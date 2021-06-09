公海遊最快下月底啟航　郵輪雲頂夢號今抵港接受檢疫

令人引頸以待的「公海遊」最快下月底啟航，星夢郵輪宣布，旗下「雲頂夢號」已於今日（9日）抵達本港，停泊在南丫島對出海面，並準備7月30日首航。有旅遊業界對此感到期待，但擔心船員需隔離檢疫後才接種疫苗，會拖慢重啟時間，促請政府允許船員在隔離期間接種疫苗，或由船公司聘請醫療人員上船接種，縮減等候時間，讓公海遊能盡快啟航。

「雲頂夢號」今晨8時進入香港水域，目前停泊在南丫島以南海面隔離檢疫，為下月30日的首航做好準備。郵輪抵港初期不能泊岸，船員必須留在船上接受21日隔離檢疫，不能隨便落船。而早前政府公布最快下月底舉辦郵輪公海遊，船員及參加的市民必須接種兩劑疫苗。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，業界對郵輪公海遊充滿期待，但由於政府要船員隔離檢疫後才可接種疫苗，而未必所有船員均已接種疫苗，若21天隔離後才接種疫苗，估計船員需63天才可在郵輪工作，對於能否趕及7月底啟航，仍是充滿挑戰。

姚柏良建議，政府允許船員抵港後即時接種疫苗，便可大大縮短船員等候時間,郵輪公司亦樂意聘請醫療人員上船接種，希望政府可提供彈性安排。

另外，星夢郵輪同時宣布，推出價值近400萬港元的大抽獎，於7月30日或之前完成兩劑新冠疫苗接種及年滿18歲的香港市民均可參加，終極大獎為一年無限乘搭的「雲頂夢號」豪華海景露台客房郵輪通行證，每次最多可供4人入住，價值380萬港元，6月10日中午12時至7月30日下午11時59分可登記參加抽獎。