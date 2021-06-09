依賴冷冰冰文件制定政策　議員促官員落區挽民心

本港接連遭受反對《逃犯條例》修訂風波及疫情衝擊，市民紛紛怒斥政府未能有效施政，對政府的信心急挫。多名議員批評政府官員「坐喺冷氣房做嘢」，令「落區」視察市況及聆聽民意成為新鮮事，促官員與市民多加互動、增加解說，「好過睇一堆冷冰冰嘅文件」。

身兼行政會議成員的議員林健鋒今日(9日)提出的重建社會信心議員議案獲通過，他批評政府對於疫苗資訊的解說不足，又指「市民唔會今日冇信心，聽日就信心返返嚟」，促請官員落區與市民進行更多良性互動，直言親自感受「好過睇一堆冷冰冰嘅文件」。林又批評官員往往存有心魔，因擔心被外界質疑是官商勾結，而「翹埋雙手、唔做好過做」，促官員不要畫地為牢。此外，林建議政府成立振興經濟委員會，制訂更多疫後經濟復甦措施。另建議設立青年發展統籌處，跟進青年的學業、事業及置業，並鼓勵青年議政、論政及參政。

另一議員張華峰批評官員在推行政策時只重視專家意見，完全忽略市民感受，例如去年7月曾因為專家認為餐廳堂食製造極大的傳播病毒風險，結果實施全日禁堂食，令大批「打工仔」在風雨下在路邊用餐、狼狽不堪。所以，張表示政府要重建社會信心，不能終日「坐喺冷氣房閉門造車」、「要雙腳落地急市民所急」。

議員陳健波則指，多數官員做事保守、「自己閉門拍板」，制訂政策時感覺是通知議員多於諮詢。他認為現時社會形勢複雜多變，即使官員聰明但沒有可能每次都準確掌握民情。當作出錯誤判斷後，社會難免出現怨氣，而議員有廣闊的民間網絡，可補官員的不足，確保不會閉門造車。

議員何君堯提出的修正案獲得通過，他指前年反修例風波在各區爆發，但民政事務專員並無發揮效果。他形容18區民政專員實際是「小特首」，應「捲起衫袖」解決區內問題，不應「18個羅漢望住一個觀音做嘢」，建議加強他們管理地區的權力。政務司司長張建宗回應指，本港在過去2年經歷前所未有的打擊，損害社會穩定。他指出現時政府的頭等大事是防疫抗疫工作，建立群體免疫屏障，同時會積極重建社會信心。