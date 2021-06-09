疫情令航運費大增　百物騰貴入口水果成本價急增兩成

新冠肺炎疫情影響全球經濟及航運業，導致各國運輸成本上升，連帶商品成本亦有所上漲，當中航運價格在半年內更大增逾倍，不少食材如生果及豬肉價格升幅連連，令市民叫苦連天。有食品負責人表示，進口水果成本價較疫情前貴15至20%，在去年疫情高峰，從美國入口的橙成本價更急升近1倍。

香港一向依賴進口食材，永富食品有限公司負責人陳錦輝指，自疫情開始，不時出現船期延誤的情況，船運的運輸成本上升，加上貨源減少，導致外地入口的水果缺貨，出現供不應求情況，令入口水果價格上升約20%。他分享，其中一箱來自美國的橙成本價由250港元一箱至疫情高峰，價格上漲至五百多港元一箱，價格高達一倍。

他透露，有同業進行凍肉生意貿易，同樣因入貨價上升1倍，令生活指數愈見愈高，形容物價高到「好離譜」。他又回顧過去一年，指疫情導致市民消費力下降，市民不願花費。

另一業界香港豬肉行總商會理事長許偉堅則表示豬價至今仍飄忽。他表示疫情有所緩和後，餐廳開始陸續恢復營業，對食材的需求增加，而且目前僅有不足10間内地豬場向本港供應豬，反映本港頗爲依賴内地豬的供應，如早前内地豬場有大量供應，豬肉價格則有所回落。