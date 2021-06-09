新居屋推售錄首宗撻訂　啟翔苑一中層單位斬纜失37萬元

以市價6折推售逾7,000個單位的新居屋出現首宗撻訂個案! 最受歡迎的鑽石山啟翔苑至今（9日）已售出605個單位。但根據成交紀錄冊，一個於6月4日成交的啟翔苑B座單位今「撻訂」，並撤銷買賣協議，該單位為B座16樓7號室，售價為371.67萬港元，呎價約9,315港元。按現時規定，買家如申請撤銷買賣協議，房屋委員會會按綠表或白表申請人，沒收相等樓價百分之五或十的訂金，即上述買家會損失約18.6萬至37.2萬港元。

今期新居屋計劃於5月31日起開始揀樓，本期「樓王」是啟翔苑B座的高層單位，33樓8室售488.8萬港元，實用面積達502呎，至少可間成兩間房，呎價達9,738港元，並於揀樓首天半小時內被中籤幸運兒極速「掃走」。

今期居屋計劃共涉4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共提供7,047個單位，為2014年復售居屋以來最多。此期居屋收到約23.6萬份居屋申請，超額認購近33倍。除了上述4個屋苑外，另有約95伙撻訂單位重售。