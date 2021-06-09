警方瓦解內地爆竊集團　拘2廣西蛇匪檢螺絲批

西區警區於昨日(8日)瓦解一個由內地到港的爆竊集團，拘捕2名姓陸(27歲)及姓黃(33歲)的非法入境男子，起出批爆竊工具及衣服等證物。

西區警區重案組高級督察葉雋熙表示，6月初警方接獲至少4宗犯案手法相似、分布於新界北、九龍東及港島區、涉及商業中心及連鎖式超市的爆竊案，損失約3萬港元。犯案賊人組織嚴密及分工仔細，有人負責破壞保安設備，有人負責睇水，得手後以的士轉的士方式離開現場，以逃避警方追查。警方經深入調查及情報分析後，鎖定該批目標男子。

昨日下午，探員連同港島總區衝鋒隊在北角展開拘捕行動，但賊人作出反抗及拒捕，在制服賊人過程中3名探員受輕傷，並成功拘捕2名男子，在其中一人身上起出爆竊工具，揭發他們為非法入境者。警方經調查後，以涉嫌爆竊，非法入境，外出時攜有盜竊工具、襲警及拒捕5罪拘捕該2名內地漢。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

葉雋熙續稱，2名疑犯來自廣西，5日前經水路偷渡來港，爆竊前自備鐵筆、螺絲批等工具，以作撬開目標大門、鐵閘及窗戶之用，並選擇存有大量現金及輔幣的商舖落手，4宗案件中最大一宗損失約2萬港元。