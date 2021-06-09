曾與廣州確診個案密切接觸者同處一車廂 澳門三口家須隔離

三名澳門居民曾在內地與廣州確診個案的密切接觸者同處一列車廂。

內地疫情反覆，廣東省衞健委今日(9日)上午通報澳門衞生局指，根據廣東當局追蹤，發現1名澳門居民因曾於上周五(4日)，在內地與廣州確診患者的密切接觸者乘坐同一列車車廂，被列為該人士的密切接觸者，目前身處澳門。經衞生局調查後發現，除通報的1名27歲女性澳門居民外，其丈夫和兒子亦乘坐同一列車車廂。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，3人須接受醫學觀察。

澳門衞生局指出，3人在本周一(7日)中午經橫琴口岸返回澳門後，除家中和工作地點外，沒有到其他地方活動。局方已於今日上午安排他們接受新冠病毒核酸和血清抗體檢測，證實沒有確診或曾染疫，隨後送往公共衞生臨床中心接受醫學觀察至最後接觸的14天。

衞生局強調，該3名人士僅被內地列為密切接觸者的密切接觸者，至今其病毒檢測仍未證實確診，故其感染風險不高，對澳門帶來的風險不大。

據報，廣州越秀區日前出現1宗確診個案，而上述3名須接受醫學觀察的澳門居民，曾與該名確診病人的密切接觸者乘坐同一列車廂，由廣州南站至湖南省懷化南站，其後被內地列為密切接觸者的密切接觸者。