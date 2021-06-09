食環署公布C類及D類餐飲處所名單 僅有4間符合Ｄ類要求

「疫苗氣泡」之下，港府將餐飲處所運作模式分為4種，其中D區要求最為嚴謹。食物環境衞生署今（9日）上載符合「疫苗氣泡」原則下的C類及D類運作模式的餐飲處所名單。名單中的D類僅有4間，分別3間於中西區和1間於旺角區，其中最為人熟悉為香港四季酒店。

根據食環署網頁顯示，符合D類運作模式的餐飲處所，要求包括餐飲處所員工必須已接種兩劑疫苗再加14日；而顧客亦被要求必須已接種第一劑疫苗和使用安心出行等。當中位於四季酒店1層地庫A部分、2層裙樓大堂宴會廳及會議廳、4層裙樓小宴會廳及5層裙樓會議廳。

另外，三間食肆分別為位於中環的Boomerang & Gram和The China Bar，以及旺角區的BLISS Bar（福酒吧）。

署方已將有關處所名單及位置圖上載至「疫苗氣泡」專題網頁（www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/covid19/vaccine_bubble_premises_disclaimer.html），供市民參考。