染變種病毒確診者曾多次乘搭天水圍NR955　乘客須強檢

政府公布，由於早前一宗涉及N501Y變異病毒株的確診個案曾多次乘搭一條居民巴士路線，相關人士須接受強制檢測。任何人士在5月12日至14日、5月17日至18日、5月20日至21日、5月24日至28日或5月31日至6月2日，任何一日上午7時至上午7時30分期間曾乘搭任何往來天水圍嘉湖山莊麗湖居及港鐵西鐵線天水圍站（途經天水圍嘉湖山莊樂湖居）路線號碼NR955的居民巴士的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客，須於本月11日或之前接受檢測。受檢人士若在本月7日至9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，同被納入強制檢測。任何人士在5月27日至6月9日期間曾身處下列學校超過兩小時的人士須於本月11日或之前接受檢測。

1.香港新界大嶼山東涌富東邨富東廣場 3 樓 301 室香港聖公會東涌幼兒學校

2.香港新界元朗欖口村路21號南元朗官立小學四年級

3.香港鰂魚涌海澤街8號香港嘉諾撒學校一年級

4.香港北角炮台山道19號炮台山循道衛理中學三年級