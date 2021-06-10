英國下議院討論港人權　議員提准97後出生港人申BNO簽證

香港6.12反修例示威兩周年前夕，英國國會下議院提前於周三（9日）討論香港人權狀況。有議員提出，給予在1997年以後出生的港人，申請BNO簽證的資格。

是次辯論由保守黨議員蘭德爾（Tom Randall）發起，他表示，香港在聯合國承認的條約下移交中國，認為現在是時候評估條約是否獲得遵守；他並且提出，既然得悉誰是違反人權的香港官員，那麼現在是否應考慮制裁他們。

保守黨前黨魁施志安則提出了4項建議，包括對相關的中港官員實施馬格尼茨基制裁、給予1997年之後出生的香港人申請BNO簽證的資格、確保香港問題列於G7峰會的議程，以及檢討限制投資違反人權企業的相關英國規例。另一保守黨議員羅信岱（Andrew Rosindell）也支持將BNO簽證的資格擴展至1997年後出生的港人，他亦表示希望英國政府爭取聯合國設立香港特使。

民主統一黨議員佩斯利（Ian Paisley）發言時則提及港區國安法，指在場參與辯論的議員都有可能違反該法，一旦踏入中國將被拘留。他呼籲英國民眾要尊重香港與中國不同，並要求香港政府釋放參與和平示威而被扣留的示威者。