Dr.東：心臟血管抽筋無先兆可致死　慎防清晨夜間心絞痛

不少市民都曾試過肌肉抽筋，其實人體有其他部位亦會抽筋，心臟血管抽筋更不可忽視。有專科醫生提醒，若突然出現心絞痛、並持續感到痛楚，患者有機會是心臟血管抽筋，應及早求醫及徵詢醫生意見，培養健康飲食習慣等，減少心臟血管抽筋的風險。

心臟專科醫生何國棟表示，心臟平滑肌痙攣即心臟血管抽筋，可引致心臟血管收縮，令血管收窄逾9成，並導致心臟肌肉受損、缺血，最嚴重可引發心房顫動甚至死亡。他指，心臟抽筋與冠心病有所不同，病發時可以毫無先兆，部分患者更沒有患上心臟病的高危因素，例如高血壓、高血脂、高膽固醇及糖尿病等。心臟血管抽筋多於清晨、夜晚發作，即使患者正在休息，亦有機會發生。

何續指，目前仍未能肯定心臟血管抽筋的成因，但若承受極端壓力、天氣冷及服用興奮劑藥物如大麻等人士，有機會導致痙攣，他建議市民盡可能避免服用刺激性藥物，並應多注意日常生活習慣，健康飲食。若市民有懷疑可求診，醫生會利用心電圖檢測求診人士心律有否異常，或進行介入性測試，透過注射藥物至病人的冠狀動脈，以檢查市民有否心臟血管抽筋。

何指出，一位年僅30歲的男病人曾於聖誕節時期出現心絞痛，入院接受治療，他當時曾懷疑該位病人是否患上心臟病，但經檢查後，發現該名病人並沒出現如同心臟病患者的冠狀動脈阻塞，最終判斷其為患有心臟血管抽筋。事後他曾詢問病人，發現對方有濫藥的習慣，他因而再三呼籲市民任何時候都不要濫藥。

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