東方日報A1：律政司立立亂　4年60人跳船

民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，於2018年1月6日上任至今僅3年，已有4名律政司高層「跳船」。鄭昨於立法會回應質詢時企圖隱瞞律政司「離職潮」，最初只透露律政司的離職率與整體公務員相若，被議員批評她逃避問題後，則補充指過去4年律政司的離職率約5%，整體流失平均60人。有關比率較公務員辭職比率1.05%更高，有學者及評論員直指多人辭職源於鄭管理不善，律政司不單止處理檢控個案時屢犯低級錯誤，兼且有關違法佔領行動（佔中）及反對修訂《逃犯條例》風波的檢控率極低，炮轟鄭令法治淪亡，應盡快問責下台。

多名議員昨於立法會大會上要求提交每季律政司政府律師職系人員離職的分項數字，由於鄭若驊最初只透露律政司的離職率與整體公務員相若，被本身是律師的議員謝偉俊批評她沒準確回答問題，直指若鄭在法庭上將會被法官責備逃避問題。謝續稱，如因私隱問題，不能公開辭職數字，鄭大可直話直說。

被議員直斥後，鄭才披露，在過去4年，律政司的離職率約5%，整體流失平均60人，而單計前年及去年，律師職系已有33人離任，至於每一年的流失數字，其後會補上。她又指該等人員離職的原因，包括轉往私人執業、退休或轉行，屬自然流失，「離職潮」說法並不恰當，希望公眾以平常心看待，而律政司一直留意人手情況，如有空缺，會有適當人事接任及填補。她又指任何機構均會有人流失，政府部門亦不例外，一般人事更替並沒有影響律政司的工作。

但翻查資料，於2016/17至2020/21的5個年度，公務員辭職人數佔實際人員的比率介乎0.63%至1.05%，遠比律政司的約5%低，令人質疑鄭稱律政司沒有離職潮是有所隱瞞。

時事評論員陳雲生直斥多人辭職源於鄭無力駕馭律政司，雖然政府各部門內不止她一人出現這個問題，但她的情況更為嚴重，其崗位亦直接影響本港的司法制度。他指鄭應接受政治問責，輕則收到警告信和扣減薪酬，重則理應問責下台。他又指有不適合的官員和公務員離職對整體社會是一件好事，就正如身體有瘀血亦應清除，重要是相關官員離職後政府需要全面改革制度，才不至於重蹈覆轍。

陳又指6年多前的佔中及2019年黑暴，仍有大量案件積壓排期審訊，而被告則保釋在外，故此有成立特別法庭的必要，律政司對此責無旁貸。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指律政司離職潮顯示鄭未能團結下屬，下屬不認同鄭的做事的方式和風格。他批評律政司的工作長期出現問題，多次犯低級錯誤出錯，顯示鄭管理不善，力有不逮，鄭應辭職下台，退位讓賢。陳偉強又批評反修例示威被捕案件中只有25%被檢控，質疑律政司在搜證方面沒有盡力，認為律政司應增加人手及成立特別小組處理相關案件，又指律政司檢控能力不足亦說明了鄭未能勝任律政司司長一職。

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