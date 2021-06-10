42輛雙層電動巴士明年抵港　九巴：暫無計劃加價

九巴斥資過億港元首次引入42輛雙層電動巴士，料明年下半年可投入服務，主要行駛新發展區來往市區的路線。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，雖然電動巴士車價較柴油巴士貴三分之一，並要投放資源增設充電設施，但轉用電動巴士後，維修及燃料方面的長遠營運成本將會減少，因此目前無計劃以此申請加價。

林表示，引入電動巴士是為配合政府提出2050年達至車輛零碳排放目標，目前正為購入42輛雙層電動巴士全球招標，入標生產商來自內地，美國及歐洲等地，明年底九巴的電動巴士數目將增至約72輛。他又指，九巴短期目標是5年內將電動巴士數量提升至500輛，相當於現時整體巴士總數的八分之一，而長遠而言有信心在2050年前將全數4,000多輛柴油巴士轉換成電動巴士。

他續稱，轉用電動巴士後，在維修人手得以減省，成本將較柴油巴士減少三分之二，同時可以擺脫受油價波動性影響。至於新一代雙層巴士的續航力問題，他指已較九巴以往購入的單層電動巴士大為改善，充電後可以行200至300公里，滿足到現有三分之一路線的要求。九巴日後會培訓新維修團隊，及加強與深圳巴士集團公司交流，以達至技術轉型。