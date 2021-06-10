憂不適合接種人士為抽獎打針　林志釉：出事後非金錢能彌補

本港新冠疫苗接種率一直偏低，商界近日推出多項抽獎活動圖協助「谷針」。病人政策連線主席林志釉今早(10日)在電台節目表示，擔心「重賞之下，必有勇夫」，關注有不宜接種疫苗的市民都走去接種，不想見到有人「出事」，強調一旦有損傷並非金錢能夠彌補。

林指出，本港有部分基層市民，難以花大筆金錢尋求私家醫生意見是否適合接種，政府亦無提供健康評估服務，建議企業與其讓市民抽新樓，不如將資源撥給數以千計基層，讓他們有能力尋求接種前的健康評估。

另外，議員容海恩表示，商界提供誘因對接種疫苗有鼓勵作用，但認為港府應提早在2月接種計劃初期，就與商界商討提供誘因的做法，她指可透過「安心出行」應用程式集中協助市民參加抽獎，便利市民參與之餘，亦可以提高「安心出行」下載率。

至於議員邵家輝昨日(9日)在立法會曾表示「市民不飲敬酒，是否要飲罰酒」，來形容如果接種率未達標，政府會否設接種時限，要求不接種的市民付款。邵今日解釋指，有關說法是希望政府思考，如果提供誘因仍未能鼓勵市民接種，會否應考慮其他方法。