男生磚擲水炮車判感化　上訴庭指過輕改勞教

18歲男學生陳業云於去年元旦大遊行向水炮車掟磚，並管有錘仔、𠝹刀、易燃液體、打火機等。他早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪，主任裁判官錢禮於去年8月判他18個月感化。律政司認為判刑過輕，申請覆核刑期，上月獲高院上訴庭接納。今天（10日）上訴庭重新判刑，決定改判陳入勞教中心，至於判決理由，則會另定日期以書面形式頒布。

被告陳業云的代表律師今天在庭上表示，被告現就讀香港大學專業進修學院，將會在9月展開新學年。而勞教中心刑期一般約為4個月，故希望法庭可判處更生中心，讓被告的學業不致受到影響。不過法官就指，通常高等學院可讓學生延遲就讀一個學期，況且，勞教中心拘留期是1至6個月不等，視乎被告在院所的表現而定，他未必不能趕及開學，並認為這會給予他動力，令他在院所內表現得更好。考慮到本案嚴重性等因素，上訴拒絕接納辯方建議，決定判被告入勞教中心。

被告陳業云被控於2020年1月1月，在灣仔金聯商業中心外，無合法辯解而損壞屬於香港政府的一部人群管理特別用途車。他另被控同日同地管有一個載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖有機混合物的塑膠瓶、一把美工刀、一個打火機及一個錘。