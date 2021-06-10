港大閉門會議商國安法影響　傅景華形容教學風險未明

據外媒早前報道，香港大學一眾學者上月就《港區國安法》對學術自由的影響進行閉門會議，形容討論氣氛令人感絕望，更提及目前最少有2位教職員被研究生舉報涉違《港區國安法》。當日與會的港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華昨日(9日)出席電台節目表示，當日會議氣氛並非絕望，但《港區國安法》對學術研究、教學的風險依然未明，學者普遍都有憂慮，又促港大校方為教職員提供基本的保障。就有指研究生舉報2名教職員，他就坦言不清楚。

傅表示，自從《港區國安法》實施，社會科學學院已分別於去年下半年及今年5月召開會議，討論法例對學術自由的影響。第一次會議中，不少教員已經憂慮某些研究題目，會否涉及煽動、勾結、顛覆等概念，違法的風險相當不清晰，而在上月的會議，憂慮並無減少。傅認為，會議的氣氛不甚絕望，與會人士也不至於情緒化、崩潰，但面對嚴重的不確定性，絕對有理性的憂慮。

傅指出，自己主要從事中國社交媒體審查制度、2019年反對修訂《逃犯條例》運動的研究，某些情況下，也會與外國學者合作，部分來自與中國外交關係較差的國家，「研究這些題目會否違法？與外國學者合作又是否勾結？」他亦關注如果教學、研究過程中，教員被指涉違《港區國安法》，校方會否提供法律支援，如果要面對漫長的審判，又會否繼續支薪、支援其家人。他期望，校方作為僱主，能提供基本的保障，形容「抹窗都有安全帶綁住」。然而，校方暫時未有正面回應這些問題。