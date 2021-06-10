議員憂同樂運動會宣揚同性婚姻　平機會籲不要上綱上線

本港明年11月將舉行同樂運動會，歡迎不同性傾向、性別、能力的人士參與。對於有聲音擔憂活動屬宣揚同性婚姻，平等機會委員會主席朱敏健強調運動會與宣揚同性婚姻無關，希望各界不要「上綱上線」及將活動污名化。

朱敏健今早(10日)出席電台節目時表示，同樂運動會宣揚平等、共融及多元價值，希望各界以包容及尊重的態度看待，不要將活動污名化。朱又指，運動會與宣揚同性婚姻無關，希望各界不要「上綱上線」，又表示有議員對活動作出的部分批評是出現偏離。朱表示，活動與平機會的理念一致，認為值得支持。而平機會早前已經去信政府，希望當局可協助提供場地等，以支持活動；同時有與主辦單位保持聯絡，提供協助。

另一方面，議員梁美芬認為同樂運動會實質是推動同志運動，並不是普通的運動會。但是，推動同志運動在本港會引起極大爭議，她認為不應用政府名義，支持在香港社會引起爭議的意識形態，形容反對政府高調「落水」支持舉辦同樂運動會。梁補充，政府及平機會應該在事件上保持中立，即使要舉辦活動，亦應只是由民間做事，政府不應有任何角色。