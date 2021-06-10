地盤工遊行日藏士巴拿　意圖破壞罪成囚6周

去年5月24日，有人在港島遊行反對《國歌法》及《港區國安法》。當日一名地盤工人在金鐘被警員搜出管有士巴拿及索帶等物品，他早前在東區法院經審訊後，被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪罪成。案件今天（10日）判刑，裁判官王證瑜認為本案控罪及案情嚴重，考慮到當時的社會氣氛，決定判被告即時監禁6星期。

24歲被告陳鉑朗，被控於2020年5月24日，在中區夏慤道行人路近海富中心行人天橋，管有兩把俗稱「士巴拿」扳手、一把剪刀和一包索帶，意圖使用該些物品，以摧毀或損壞他人的財產。

被告在審訊時作供辯稱，不知道案發當日有示威遊行。當日他本來陪胞妹及其男友到金鐘香港公園視察婚照拍攝地點，卻遇上防暴警截查。被告稱，他為了方便工作，故將涉案物品常放在背囊內作備用。不過裁判官並不接納其證供，指被告雖是地盤工，但當日毋須上班，他根本不需使用該些物品。而且被告除管有控罪所列之物品外，還被搜出印有「光復香港、時代革命」英文拼音的黑T恤等物品。裁判官指這是示威者常用口號，被告攜有印有該字樣的T恤，必然是有意圖參與當日的示威活動，故裁定他罪成。

辯方今早進一步求情，重申被告已有深切悔意，他承諾日後「遠離呢啲有事嘅地方」，出門前會檢查背囊。辯方律師指被告父親已過身，其母親亦已年老，需靠他照顧及經濟上支援，而被告的僱主承諾在被告服刑後，會繼續聘請被告任職地盤「平水」測量的工作。裁判官指，控罪及案情性質嚴重，並考慮到當時的社會氣氛，法庭一般會判監以懲罰，被告經審訊後被定罪，也沒有其他因素可減刑，因此判他監禁6星期。