禁售電子煙難減煙民數目　業界促徵收稅項允許買賣

由報販、加熱煙用家、酒吧業等代表組成的「規管加熱煙大聯盟」今日(10日)表示，希望政府勿「一刀切」禁止銷售電子煙及加熱煙，並指加熱煙是通過加熱煙草而產生尼古丁，性質屬於煙草產品，認為政府應分開處理及規管加熱煙，並允許在港合法買賣。聯盟稍後將約見立法會議員，冀向政府反映訴求。

該聯盟由香港報販協會主席林長富、全港報販大聯盟主席廖長青、香港旅行社東主協會理事陳世棠等人組成。他們指出，加熱煙與電子煙屬兩類完全不同的產品，電子煙是對液體加熱，而液體中不一定含尼古丁，且大多不含煙草，而加熱煙是通過加熱煙草產生尼古丁。聯盟認為，香煙同樣有煙草，質疑政府規管香煙下可合法買賣，為何加熱煙不能。

林長富認為，政府訂立規管加熱煙的政策應「合情合理」，並指政府現時「禁賣但不禁食」的做法「天真」，以為立法禁止加熱煙及電子煙售賣，就可減少煙民數目，亦未能有效打擊銷售加熱煙、電子煙的不合法銷售渠道。

他續指，據其觀察，每4名吸煙人士當中就有1人轉食加熱煙，變相令報販減少了25%生意，對銷售香煙佔大部分收入的報販而言，是嚴重的打擊收入，故希望政府立法規管加熱煙，並與香煙看齊，包括18歲以下人士不能購買香煙；有同樣的稅項等。