12歲以上學童明起預約接種復必泰　最快端午節打針

港府早前宣布將由內地及德國研發的復必泰疫苗接種年齡降至12歲，谷針招數將擴至學童。公務員事務局局長聶德權今午(10日)公布，政府提供3個途徑，包括學童自行到疫苗網頁預約、為學校特別預約安排到社區中心接種，以及到學校提供外展服務。他指出，接種中心會預留時間供學童打針，同時當局亦會安排校巴接送。

聶表示，12歲至15歲學童明日(11日)上午9時起可預約接種疫苗，最快下周一(14日)端午節當日，可到24間社區中心打針。他估計12至15歲有24萬人口，令全港12歲以上可接種人口增至682萬。

他續指，打算預約的青年要特別留意，必須在打針當日帶同家長同意書，相關文件可在網頁取得；若透過特別預約，即學校附近的接種中心，歡迎學校到中心接種疫苗，會預留時段，由政府安排校巴讓教職員家長及學生等到中心；若學校達到一定人數接種疫苗，而校方可提供一定場地，政府會有外展隊到校提供打針，預計本月21日提供第2類服務，外展隊可在本月28日提供服務。

食物及衞生局局長陳肇始教授指，科學委員會昨日(9日)開會討論多項事宜後，同意批准接種復必泰疫苗到12歲，認為是高度有效的，而多個海外藥物監管機構亦已批准放寬復必泰的年齡限制，以保護青年免感染。她續稱，當局日前批准降低復必泰的接種年齡下限，目前估計約有24萬青少年將可打針。

教育局局長楊潤雄則表示，專家昨日指當接種率達到70至80%，學校便有條件恢復全日學習活動，但仍需視乎整體疫情而作安排。至於會否爆發第5波疫情，他指出，學校在有打針與無打針的教學程序上有不同，當局須作詳細考慮，並正研究若教師因一些條件限制而不能打針，可否透過定期檢測為代替方案。