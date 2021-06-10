涉違禁聚令圍觀聚賭　睇相佬稱路過獲判無罪

一名六旬男子被指旁觀他人聚賭，而遭警方票控違反禁聚令。他否認控罪，案件今天（10日）在觀塘法院審訊。老翁無聘請律師，於庭上自辯指自己僅是路過，遇見認識的街坊便駐足聊天，但堅稱自己與聚賭人士保持超過4米距離。他稱遭票控後即場質問警員理據何在，被回應「有唔滿意上庭同官講」。最終裁判官鍾明新裁定，警員的證供並不理想，控方無法排除被告說法的可能性，裁定被告罪名不成立。

控罪指，65歲被告曾繁華於2020年10月7日，在牛頭角彩福邨彩喜樓外參與受禁羣組聚集。控方指稱，當日一支警方小隊負責打擊屋邨違法聚賭。警員到上址後，發現多人圍在一起玩啤牌，被告則站在一旁，故上前截查他們。最後警方以違反「限聚令」為由票控被告。

被告自辯時指自己任職「睇相佬」，住在彩福邨附近的屋苑。他堅稱自己沒有參與聚睹，只是站在距離聚賭人士4至5米外的鐵欄杆旁邊與街坊聊天。裁判官裁決時指，警員作供時回答遲緩，亦無法說出為何會注意被告，加上控方亦無法推翻被告的說法。由於不能排除被告可能是路過及遵守與聚賭人士保持距離，故裁定被告脫罪。