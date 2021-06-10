文憑試考生報讀內地高校人數創10年新高　按年增近20%

香港中學文憑試將於7月21日放榜，中國教育留學交流(香港)中心今日(10日)公布，今年共有52,131人報考文憑試，其中4,783人有報名內地高校文憑試招生，數字比去年的3,993人增長19.7%，佔整體文憑試考生比例為9.17%，較去年的7.57%增加1.6個百分點，兩個數字都創10年新高。

中心公布，今年內地升學總報名人數有14,707人，其中文憑試考生有4,783人，報考普通高校聯合招收華僑港澳台考試的香港學生有2,341人 ，餘下的7,583人則參加北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、暨南大學、華僑大學的自主招生計劃。

報名人數相對集中於上海、北京及廣東省的高校，其中報考上海市高校的學生增幅最高，有15.4%。按報名人數排序，最受歡迎為暨南大學、中山大學、廈門大學、復旦大學、北京大學、清華大學、武漢大學、廣州中醫藥大學。最熱門的科目依次為經管金融、工程、醫學。

中心稱，報考內地高校的文憑試考生數字創新高，是因為內地抗疫成功，學生對國家經濟社會發展前景有信心，且內地高校實力不停增強等。此外，文憑試招生計劃的校長推薦將於本月30日截止，每所中學最多可推薦8名應届畢業生，預料內地高校的文憑試招生及錄取工作於8月上旬展開。