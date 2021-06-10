推可再造膠樽新包裝標誌　飲品公司與機構合作長期回收減廢

在香港每人每年平均棄置逾200個膠樽，為推動「全球零廢棄」願景，有飲品公司推出全新包裝，並與回收機構合作長期回收飲品容器，冀可於2030年前實現每使用1個包裝，便會協助回收1個樽裝及罐裝產品。

一包裝水飲品公司今日(10日)宣布，推出新標誌及產品包裝設計，除了繼續沿用100%Rpet可再造膠料製造膠樽外，在包裝設計上，該公司在飲料樽招紙上印有關於包裝物料及正確回收方法的資訊，並推出無招紙樽裝水及可回收鋁罐裝水。香港太古可口可樂可持續發展事務總監張潔儀認為，該包裝有助提升公眾的環保意識。此外，全港各區將設有更多該公司加水站。

相關公司還指，會與多間公司推出長期回收計劃，透過放置回收箱進行回收，並將這些膠樽運往預計今年夏季啟用、位於屯門環保園的「塑新生」再造成薄片及膠粒，該設施亦為全港首間準食品級塑膠回收設施。

碧瑤資源回收副經理紀力萍指，是次合作是推動本港可持續發展重要的里程碑。塑新生代表麥程輝則稱，希望市民更了解回收過程後，會對回收更有信心，願意參與其中。