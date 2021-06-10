航拍機誤墮中環軍營　機主認違飛航例判罰款

保安員2年多前使用航拍機，擬高空拍攝中環AIA嘉年華的風景，惟航拍機失靈，墜落到中環解放軍軍營的入口位置。警方憑航拍機記憶卡所儲存的影像追查到機主身份，於事發後3天上門拘捕涉事保安員。該名保安員今天（10日）在東區裁判法院承認一項導致飛機對人或財產造成危害罪名，被判罰款4000港元。

51歲被告戴樹堅，被控違反《民航條例》之下的附屬法例《1995年飛航（香港）令》，控罪指他於2018年12月17日在中環耀星街，鹵莽或疏忽地導致飛機對人或財產造成危害。案情指，案發當晚7時許，一名解放軍軍人在中環軍營入口處當值期間，目睹一架航拍機墜落地上損毀，遂決定報警。事件中無人受傷，也沒造成財物損失。警方憑航拍機的記憶卡所儲存的影像，查出被告為航拍機機主，於同月20日到被告的住所進行搜查，並拘捕被告。警誡下，被告承認當日確有使用航拍機，本來想拍攝中環AIA嘉年華的風景，惟他不熟知航拍機的性能規格，也沒留意附近大廈的高度，最終與航拍機失去聯繫。

被告今日無律師代表，親自向法庭求情。他表示拍攝的影片，只是用來自己觀賞。他承認出於疏忽，因錯誤理解涉事航拍機的避撞功能才肇禍，慶幸事件中未有造成人命或財物損傷，他現在已沒有再玩航拍，沒有機會重犯。被告指，當日他發現航拍機失聯後，已即時用遙控器及平板電腦追查航拍機的飛行軌迹，而他亦有主動到警署投案，相約警方上門拘捕他，他在錄影會面中亦有配合警方，主動交代事件。

被告認罪後又向裁判官要求，把涉事航拍機的殘骸歸還多他，好讓航拍機製造商進行數據分析，查找失靈的真正因由，不過裁判官最終決定將航拍機充公。