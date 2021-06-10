議助塗鴉反警字句　認刑毀判240小時社服令

九龍城區議員麥瑞淇的一名助理，去年深夜在何文田愛民廣場牆壁噴上咒罵警隊的字句，其後於現場附近被捕，當場被警方在身上檢獲噴漆。該助理早前承認刑事損壞罪，被還押3星期後，今天（10日）在九龍城裁判法院獲判240小時社會服務令。

23歲被告麥兆基，自2020年1月開始出任愛民選區區議員麥瑞淇的助理。案情指，2020年3月2日凌晨近1時，警員在愛民廣場巡邏期間，發現一幅牆壁上，被人以啡色噴漆噴上「黑警死全家」、「黑警死光光」等字眼。警員其後在附近的愛民停車場，截獲戴着手套的被告。警員在其所穿的連帽衣之口袋內，搜獲內一罐啡色噴漆。被告在警誡下表示因不滿政府極權，在當日約凌晨12時半犯案。

辯方求情指，被告已經為自己所作的行為感到後悔，亦對自己曾發表的仇恨言論道歉，並已主動向領展商場查詢賠償事宜，幸得對方不予追究，希望法庭依從報告建議判處社會服務令。

主任裁判官嚴舜儀在判刑時表示，被告今次犯案源自他的仇恨情緒，而這種負面情緒的滋長對社會有很大潛在風險，但相信被告已經深切體會這些情緒帶來的負面影響。裁判官強調本案嚴重，值得判處監禁式刑罰，不過就被告的情況，相信一個長時間社會服務令已經足夠懲處。