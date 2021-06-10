港星旅泡重航再度延後　兩地政府下月初檢視疫情發展

曾兩度爆破的「港星旅遊氣泡」，原定下周日(13日)或之前公布啟航安排，惟港府今日(10日)公布，香港與新加坡兩地政府會因應新加坡疫情的最新發展，決定延至7月初再檢視雙邊「旅遊氣泡」的目標啟航日期，之後會公布下一步安排。

政府發言人表示，兩地政府於5月17日公布延後「旅遊氣泡」啟航後，一直密切留意兩地疫情，包括新加坡政府因應最新疫情發展所實施的抗疫措施的成效。商務及經濟發展局局長邱騰華與新加坡共和國交通部長易華仁一直保持定期溝通，雙方認為應繼續審慎檢視有關發展，以確保疫情保持穩定，然後於7月初決定「旅遊氣泡」的下一步安排。

發言人強調，香港和新加坡均是區內航空樞紐和國際城市，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，藉着「旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。旅客如欲透過「航空旅遊氣泡」安排往返兩地，應密切留意最新公布，並按自己的情況調整行程。

香港及新加坡原定去年11月底啟動「旅遊氣泡」，但因本港當時爆發第四波疫情，「氣泡」在啟動前不足一日即時煞停，至今年4月底，兩地政府公布上月26日重啟，但最終因新加坡疫情反彈，而再度爆破。