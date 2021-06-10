旅遊業首季業務收益較去年挫七成　政府料經營環境仍具挑戰

本港疫情回穩，市民開始外出消費，政府今（10日）公布本年第1季的服務行業業務收益指數的臨時數字，發現與去年同期比較，旅遊、會議及展覽服務界別仍是重災區，業務收益同期按年下跌72.5%，但跌幅有一定收窄，但其他主要服務行業有均有升幅，速遞業升幅最高，升47.3%，其次為貨倉及倉庫業，升39.1%。政府發言人解釋比較基數較低，有行業收益仍遠低於疫情前水平，加上全球各地疫情反覆是主要不確定因素，消費及旅遊相關的行業的經營環境仍具挑戰。

政府統計處今發表2021年第1季業務收益指數的臨時數字，其中旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年下跌72.5%，另外電影業亦下跌17.6%。惟多個行業與去年同期比較有增長，當中以速遞業升幅最高，升47.3%、其次為貨倉及倉庫業，升39.1%、金融業 （銀行除外）、進出口貿易業、運輸業、住宿服務業、等業務收益亦錄得雙位數升幅。

政府發言人表示，大部分主要服務行業業務收益上升是因為低比較基數有關，而當中部分行業的業務收益仍遠低於衰退前水平。發言人續指，經濟復甦，加上政府的紓緩措施，應在短期內為各服務行業帶來支持。然而，全球各地疫情反覆是主要不確定因素，消費及旅遊相關的行業的經營環境仍具挑戰。