涉與黎智英串謀危害國安　李宇軒陳梓華7.7再提堂

12港人蛇案中疑犯、「香港故事」成員李宇軒與一名29歲律師助理，被指串謀壹傳媒黎智英、黎的助理Mark Herman Simon等人勾結外國勢力，及協助李宇軒潛逃台灣，2人各自被控違反《港區國安法》中「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」2罪。李則另被控無牌管有彈藥罪。2人的案件將交付高院審理，今天（10日）一同在西九龍法院提訊，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德決定再將案件押後，至7月7日再訊。

被告李宇軒及陳梓華各被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。兩人被控於2020年7月1日至2021年2月15日，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

2人被控的串謀協助罪犯罪，則指2人於2020年7月某日至2020年8月23日期間，於李宇軒干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪後，在知悉或相信李有罪，與該李、黎及其他人串謀，在無合法權力下，協助該李離開香港到台灣而意圖妨礙拘捕或檢控。

無牌管有彈藥罪則指李在2020年8月10日，在沙田希爾頓中心一單位無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。