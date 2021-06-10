教師vawongsir創作諷警漫畫被判專業失德　稱身心俱疲已辭去教職

於社交媒體創作漫畫的中學教師「vawongsir」於2019年曾發布諷刺時弊、警暴的作品，去年初被匿名投訴，今年4月底被教育局裁定專業失德投訴成立。該教師今日(10日)在社交媒體表示，教育局過去一年半對其困擾不斷，導致身心俱疲，已經辭去日校教師的工作。

「Vawongsir」於社交媒體表示，過去一年半，教育局對他的困擾從未間斷，使其身心俱疲，直至轉校後仍咄咄逼人。他表示「為免加重學校壓力及影響我的學生，我不得不選擇離開」。該教師又指，雖然失去穩定收入，但會繼續堅持創作。他回覆其他傳媒查詢指，目前尚未收到教育局的處分或裁決的正式信函。

該教師2019年5月開設社交媒體帳戶，創作時事漫畫。去年1月，他所任教的大埔聖公會莫壽增會督中學接獲匿名投訴，指其政治漫畫「不恰當」，校方6月以「資金不足」為由，未有與其續約，他及後轉至另一間中學任教。今年4月尾，他在社交媒體表示，被教育局裁定專業失德投訴成立，其中判詞指出「vawongsir的漫畫對政府或警察提出『無理』指控，例如法治已死、警黑勾結」。