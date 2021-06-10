台灣留學生返抵後證實確診　列澳門第52宗病例

澳門再有1宗新冠肺炎輸入病例。感染應變協調中心今日(10日)公布，1名在台灣就讀中國文化大學的21歲留學生，於上月30日從台灣返回澳門後，其樣本被發現帶有病毒抗體，且病毒檢測後證實確診，現被列為澳門第52宗新冠確診輸入性病例。應變協調中心表示，經病毒基因排序，證實患者感染的是英國變種病毒株，他沒有病徵，目前情況一般，已被安排在仁伯爵綜合醫院進一步檢查。

協調中心補充指，上述病人否認曾確診或接種新冠病毒疫苗。他在出發返回澳門前，在上月28日進行檢測後未有染疫，並在2日後，與1名朋友乘坐星宇航空JX205號航班到澳門，座號為16H，入境後檢測同樣沒有確診，被衛生局安排到金皇冠中國大酒店單獨接受醫學觀察；至昨日(9日)再度進行病毒檢測後，證實確診。患者另有1名在台灣地區同住室友，日前亦於台灣當地確診。

同時，協調中心並宣布，因應台灣地區疫情變化，由明日(11日)凌晨起，自台灣入境澳門人士，包括入境前21天曾到台灣者，其在醫學觀察21天後，將需要增加7天的自我健康管理，並在第27天接受病毒檢測，待證實沒有確診後，其黃色健康碼才會轉回綠色。當局強調，有關措施是針對明日凌晨起由台灣入境的人士。

另外，1名38歲早前由台灣入境澳門的男性旅客，其樣本被驗出帶有病毒抗體，現時無任何病徵，當局考慮到他或曾經感染新冠病毒，有機會出現二次確診，故已轉送公共衞生臨床中心進行醫學觀察。協調中心指，這男子於抵達澳門前一天，即上月25日，於台灣的病毒檢測亦沒有證實確診，男子否認曾確診及曾接種新冠疫苗。

協調中心表示，這名男子為貿易公司職員，於上月26日由台灣桃園國際機場，乘坐星宇航空JX203航班抵達澳門機場，並按澳門衛生局檢疫措施，被安排到鷺環海天度假酒店醫學觀察，他入境後的病毒檢測證實沒有確診。至今日再次進行檢測結果仍未染疫，但其樣本卻被驗出帶有病毒抗體，當局考慮是曾經感染。