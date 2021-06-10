小學校長稱到校接種人數要求難達標　盼港府安排專車接學童打針

政府今日(10日)公布將由內地及德國合研的復必泰疫苗接種年齡降至12歲，若學校達到一定接種疫苗人數，例如300人以上，可安排政府外展隊到校為學童接種。有小學校長代表指，學校小六學生合共只有約百人，或要涵蓋教職員才達足夠人數，又指學校或要設立休息區、疫苗存放區等，認為應有專家視察，確保環境合適。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，若外展接種人數規定需為300人，以其任職的學校統計，5班小六學生合共只有約125人，即要所有小六學生選擇打疫苗，再額外開放接種名額予校內員工、老師、家長才可達標。他認為若學校的接種人數不足，建議港府可安排專車接送學童到接種中心。

張又說，儘管政府可安排外展隊到場接種，但校方亦要考慮空間問題，如校方需要參照疫苗接種中心，設立休息區和疫苗存放區，又要安排地方讓運送疫苗車輛停泊，認為政府應安排專家到場視察。

另外，張指目前了解到家長對子女接種疫苗的反應不一，有家長對疫苗安全性存疑，亦有家長自己願意打疫苗，但不希望子女打針。他指未來將會安排專家到學校講解，再收集家長及學生意願書，統計人數，再決定如何安排，期望可在暑假前完成接種。

中學校長會主席連鎮邦指，在本周初與政府官員會面時，有提及會為學校提供彈性，如個別學校人數不足但位置相鄰，或可合拼並安排外展隊入校內接種，但暫未收集家長與學生的接種意向數據，會按教育局未來向學校發放的指引作參考，再統計數據。他指雖然現時政府未就9月開學安排有任何定案，但呼籲政府考慮已接種疫苗的學童可以回校上面授課堂，毋須再上網課。