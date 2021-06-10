律政中心公共空間「冇影」　律政司被質疑「走數」

位於中環亞厘畢道、前身是中區政府合署的律政中心，近年經重新復修後已成為律政司的辦公場所。政府早年曾提出將律政中心部分地方，向公眾開放成為公共空間，包括設立文物走廊、露天廣場等，預計於2019年至2020年落成。不過，律政司至今仍未按計劃，將律政中心的公共空間對外開放，被質疑是「走數」。《東網》正向律政司查詢。

翻查資料，發展局過去向中西區區議會交代「保育中環」項目進展時，多次提及會在律政中心設立公共空間，例如在西座7樓有蓋廣場增設「小型食物供應設施」，又會將同層原有飯堂部分地方開闢為「文物走廊」等，惟當局自去年起，未有再在文件中提及有關安排。發展局回應《東網》查詢時，僅指會由律政司負責回應相關查詢。

東網今午到律政中心視察，發現原定聲稱的多個公共空間，全數未向公眾開放。其中，「文物走廊」至今仍空空如也，未有放置任何展品，只有櫃台大致完成裝修，但仍然有電線外露。而「露天廣場」位置的座椅已安裝完成，惟附近一帶被膠欄及膠帶圍封。至於中座與西座之間紫檀古樹，目前仍然被大量膠欄圍起。

曾作為政府總部的律政中心，於上世紀50年代落成，分為東座、中座及西座，在2012年被古諮會評為一級歷史建築。政府總部在2011年遷至往添馬艦新政府總部後，當局一度提出將西座清拆重建作商業發展，但在社會強烈反對聲中擱置計劃，三座大樓一併交予律政司作為新總部。