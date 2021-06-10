政Whats噏：單仲偕被判刑　辭任區會主席等被DQ？

近月多名民主派區議員因被判刑，而被取消議員資格(DQ)。其中，葵青區議員單仲偕(𠜎雞)就因前年10.1遊行而被控組織未經批准集結，被判入獄14個月、緩刑24個月。雖然政府遲啲就會公布佢嘅議席懸空，但佢尋日(9日)就先行辭任區議會主席職務。莫非已經做好落台準備，等畀政府DQ？

根據《區議會條例》，如果區議員被定罪並判處超過3個月監禁，而刑期唔可以用罰款代替，不論係咪獲得緩刑，都將喪失議員資格。若然區議員提出上訴，就會首先暫緩取消資格安排。翻查該區區議會網頁，原本置頂嘅主席欄目已被刪除，𠜎雞嘅資料亦被移至網頁較低嘅位置。

𠜎雞今日(10日)回覆查詢時話，該區前區議員梁耀忠同樣因被判緩刑而失去議席，當時梁於2月中喺法庭認罪，1個月後被判刑，政府至5月底先公布梁嘅議席由2月底起懸空，即對方早喺政府宣布前3個月就已失去議員資格。佢話參考咗呢個情況，估計政府可能會喺8月先刊憲公布佢嘅議席早於5月已懸空，佢直言明白自己已被判刑，客觀嚟講已經唔係區議員，反問仲點繼續做主席，又話依家情況令佢同一眾區議員同事處於兩難局面中。

話曬區議會主席嘅職責頗為重要，𠜎雞話唔希望「拖住」同事工作，為咗區議會會議可以順利進行，佢最終採納區議會秘書處建議，主動辭任主席職務，咁樣剩餘嘅區議員就可以喺7月大會上重新選舉主席喎。至於主席人選方面，早前就有傳支聯會常務秘書部召集人梁錦威係大熱人選，不過梁涉去年6.4非法集結案，案件聽日(11日)再提堂，即使佢成功當選主席，都唔知做唔做得長喇。