食環署為逾300個空置街市攤檔招租　團體斥規模太小成效低

疫情下街市出現大量空置攤檔，食物環境衞生署為有效運用空置公眾街市攤檔及為基層市民提供就業機會，本月21日起為轄下36個街市共304個空置攤檔進行公開競投。監察公營街市發展聯盟今日(10日)表示，本港現有73個公眾街市的空置攤檔多達約1,800多個，但今次只開放約一成多作招租，認為規模太少，帶來的就業機會不多，料無助改善空置攤檔問題。

聯盟指出，根據去年底食環署的資料，元朗同益街市去年空置率最高，達至60%；其次是深水埗通州街臨時街市，空置率為55%；觀塘宜安街街市空置率為43%。以上空置率三甲的街市中，僅得通州街臨時街市今次被納入公開競投；此街市去年空置攤檔為134個，但食環署今次只安排其中11個攤檔、即不足一成空置攤檔作競投。

過往非短期租約的攤檔合約期大多為3年，今次攤檔合約期卻只有1年及不設續租，換言之即使商戶有意長期營運，卻未必有機會續租，變相減低競投意欲。

聯盟發言人姚靈音表示，食環署聲稱是次公開競投是為了更有效運用空置攤檔及提供就業機會，但從公開競投的攤檔數字所見，預計未能大幅改善空置問題，成效不大。聯盟至今收到不少失業人士及墟市檔主反映有興趣投檔，但想到「剛開舖就要預期一年後執笠」而卻步。聯盟會為此去信食環署，要求交代有關縮短租約的理據，並要求署方檢討上述做法，以及公開處理剩餘空置街市攤檔的時間表。