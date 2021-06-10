團體警總舉報612基金涉洗黑錢　質疑與《蘋果日報》炒作眾籌

為反對修訂《逃犯條例》的人士及涉違法被捕者提供支援的「612人道支援基金」​（基金），過去一直被轟帳目不清、缺乏透明度。有團體今日（10日）到基金戶口所屬銀行要求調查是否涉及洗黑錢違法行為，又再向警方舉報基金可能涉及違法行為。團體又同時質疑《蘋果日報》與基金合謀，過去多次藉新聞報道炒作為基金眾籌，又經常宣傳基金作為暴徒的法律屏障。

「蘋果惡行關注組」多名成員今午1時先到中環滙豐銀行總行示威，並向職員遞交請願信後，再轉到灣仔警察總部舉報。關注組指基金聲稱向19,000萬人批出1.44億港元資金，惟警方公布反修例示威中被捕人數只有10,171人，被檢控者更只有2,389人，遠遠低於基金所公布的數字，質疑是否涉及虛報受助人數，以達致資金轉移目的。團體又質疑部分資金來歷不明，極可能觸犯香港有關洗黑錢法例；又指若資金用途並非如基金所述，更可能涉及詐騙。

該團體又發現，基金的銀行帳戶設於滙豐總行，要求調查是否涉及洗黑錢違法行為；又質疑基金在未有向證監會正式申請基金牌照下，以「基金」作為基礎，質疑是涉及資產投資管理，違反《證券及期貨條例》。