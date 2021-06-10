對客訛稱開戶要先買保險　銀行經理欺詐罪成囚3個月

一名銀行前經理欺騙開戶口的客戶，稱開戶前要先購買一份保單，另一方面就向銀行訛稱，該客戶是經由另一名經理轉介。他今天在粉嶺裁判法院，被暫委裁判官馮念偉裁定一項欺詐及一項代理人使用文件欺騙主事人罪名成立，被判入獄3個月。

本案34歲被告吳釗民，案發時為大新銀行財務策劃經理。案情透露，大新銀行於案發時與一間保險公司成立夥伴計劃，推銷該保險公司的保險產品。被告在計劃下獲大新銀行聘請為財務策劃經理，於其粉嶺分行向銀行客戶推銷有關保險公司的產品，成功推銷後可獲佣金。另外，大新銀行的客戶經理亦可轉介客戶予財務策劃經理，以投保有關保險產品。銀行會按客戶經理的季度表現批出佣金。

一名顧客於2019年1月，到上述粉嶺分行開立公司戶口。被告向該客戶虛假聲稱，銀行規定客戶在開立公司戶口前，必須購買一份保單。該客戶因而經被告購買了一份保額50萬港元的保單，而大新銀行其後就該保單向被告發放佣金共約6500港元。之後被告在上述保單的申請書上偽稱，該客戶是經由一名客戶經理轉介。