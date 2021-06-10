黎智英質疑搜查令　高院今指用錯途徑兼理據不足駁回

警方國安處去年8月拘捕壹傳媒黎智英、其2名兒子和多名壹傳媒高層，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。壹傳媒和黎智英等人其後分別提出民事訴訟，要求法庭下令警方歸還涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。案中其中9名原告早前申請修改原訴傳票內容，除挑戰警方取得手令的合法性外，更要求法庭頒發臨時禁令，禁止警方使用檢取得來的資料作為檢控證據。法官陳嘉信今天（10日）頒下判詞，拒絕原告的申請，亦拒頒發禁制令，並要原告方支付訟費。法官指有關挑戰手令合法性的爭議，應透過司法覆核進行，而且原告亦未提出足夠理據指證手令不合法。至於禁制令方面，法官認為相關刑事調查仍在進行中，若頒禁制令會阻礙調查，並不合適。

9名作出申請的原告包括黎智英、其2名兒子黎見恩和黎耀恩、行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光、壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司及壹傳媒管理服務有限公司。被告則為警務處長。原告要求修改的傳票內容，包括增加指控警方非法侵入、或財產被警方非法扣押，並為此要求賠償。這方面被告方沒有反對，故法官批准傳票加入此部分。

至於原告的其餘修訂傳票申請，法官就決定拒絕。關於原告要求質疑手令合法性方面，法官指此屬司法覆核的範疇，原告卻以民事訴訟方式提出。而且原告是在事發後將近一年先提出，申請司法覆核的時限已過，但原告現時卻意圖繞過機制透過民事作出此爭議，法官認為屬濫用司法程序。

除用錯興訟途徑外，法官亦指原告質疑手令的具體理據不足。例如原告指手令涉及的範圍，應只涉及違反國安法的材料，但現時搜查的範圍卻包含欺詐罪。法官指原告不能假設那些資料與國安法相關，那些屬無關，需檢取後再作出相關調查才可定斷。而且警方所調查的欺詐罪，事實上與危害國家安全的罪行亦有關聯。原告又指涉及國安法的手令，必須由處理國安法的相關警務人員執行，由商業罪案調查科執行屬不合法。但法官就指出，根據《港區國安法》的相關條文，任何警務人員皆可以執行該手令並進行搜證。

就申請人要求法庭頒令，要警方歸還與調查違反國安法無關的資料，及頒臨時禁制令禁制警方把檢取材料用於欺詐案，法官就指相關刑事調查仍在進行中，原告假設警方會在黎智英所涉的欺詐案中使用該些資料，是不合理和相對狹窄的看法。法官又指，若在調查程序完成前頒布禁令，便會對調查造成阻礙，因此拒絕發出臨時禁制令。