新一期綠置居今截止申請　有獨居公屋者盼換大單位

新一期綠置居申請今日(10日)晚上7時截止，在申請時間的最後半小時，位於觀塘開源道33號建生廣場的綠置居銷售小組客戶服務中心人流稀少，最後一班申請人中，不少都心儀位於鑽石山的啟鑽苑。

晚上約6時半，綠置居銷售小組客戶服務中心現場僅有10多人遞交綠置居申請。最後一名申請人於6時55分步入中心，在職員檢查其表格後，再將表格投入申請表格收集箱。至6時59分，中心職員開始倒數，踏正7時正，便關上中心兩道大門，貼上綠置居截止報名的告示。

最後一班申請人中，不少人都心儀啟鑽苑，其中包括貝先生，他指現時居於公屋一人單位，面積僅逾百平方呎，想提早為未來作打算，希望透過綠置居換較大的單位。他又指，對今次申請非常緊張，開放申請首日已領取表格，惟忙於工作未有時間處理，至今日下班後、在截止申請20分鐘前才趕往交表。

房委會推售的新一期綠置居，包括鑽石山啟鑽苑提供2,112個單位，實用面積介乎約184至481平方呎，以市價5折出售，售價由118萬至385萬港元，另外有柴灣蝶翠苑、青衣青富苑等貨尾單位。