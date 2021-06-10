雷霆21：警觀塘冚非法賭檔　拘男主持8賭客兼發告票

觀塘警區特別職務隊聯同東九機動部隊，根據線報及經深入調查後，今日(10日)下午約5時展開代號「雷霆2021」及「勇爵」的打擊罪惡行動，突擊搜查觀塘開源道55號一單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡及約1,000港元賭款。

人員在單位內拘捕一名姓廖(45歲)本地男子，涉嫌「管理賭博場所」。另外6名本地男子及2名泰裔女子，年齡介乎19至61歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向該9名男女發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。