警採用快速口腔液測試儀器　過去4個月揭48宗毒駕個案

毒後駕駛問題嚴重，警方於今年2月使用新式快速口腔液測試儀器，專門供交通部前線人員使用，大大縮減初步藥物測試時間，由以往繁複步驟需要最快數小時，減至現時8至10分鐘就有初步結果。警方採用快速口腔液測試儀器至今年6月6日，共對111名司機執行快速口腔液測試，結果有48宗陽性個案，較去年全年只有18宗個案，高出1倍多。

警方發現本港毒後駕駛情況增加，去年錄得的18宗案件，已較前年上升1.25倍。交通總部警司（法例檢討及策劃）吳海威表示，今年自2月19日推行快速口腔液測試儀器，直至本周日已經進行111次測試，發現有48宗陽性個案，另有3名拒測人士，警方將其以涉及毒駕罪名，悉數拘捕。

執法行動方面，警方大多數於晚上10時至清晨期間進行，涉及毒駕的車主均駕駛私家車，而111名測試人士之中，就有70宗涉及其他毒品罪行，例如販毒、藏毒等。當中涉及俗稱毒品餐車就有16宗，而發現毒品種類分別有冰毒21宗，可卡因14宗，可卡因和冰毒6宗，大麻5宗，可卡因和K仔1宗，及海洛英1宗。

吳海威指，現時警方採用的快速口腔液測試儀器，屬於德國製造的「DrugWipe」產品，能夠偵測出海洛英、氣胺酮、搖頭丸、大麻、可卡因及冰毒的毒性，並能從結果得知有關人士於24小時內曾服食何種毒品；有關儀器亦獲醫院管理局的評核推薦肯定，而英國和澳洲等地亦有使用。他又指，儀器更有助找出吸毒人士，令毒駕拘捕人數有所上升

吳解釋以往警方進行毒後測試，主要以「識認藥物影響觀測」和「損害測試」，前者會於現場以問卷形式向懷疑吸食毒品人士提出詢問。若未能通過，警員就會將該人士押到指定警署進行「損害測試」，測試其時間感知及平衡力、轉身及單腳站立等。吳指，若對方合作進行觀測，最快也需要30分鐘，其後更要到警署作「損害測試」；但轉用快速口腔液測試儀器就能於現場完成整個測試。然而，若被測試人士並非吸食上述6組毒品，警員亦可憑傳統方法進行測試。

西九龍交通部執行及管制組署理總督察王紀聰表示，目前有關儀器只用作交通部前線人員，針對日常駕駛者違反交通罪行，如衝紅燈或超速等，又或其他部門轉介予交通部的案件。他認為，此舉既增加前線警員執法效率，更能增加檢驗的準確性。

吳又稱，至今發現48宗陽性個案，其後有關人士再接受血液及尿液樣本後，亦與快速測試的結果一樣，故認為新測試儀器屬客觀且科學化。若測試發現為陽性，有關儀器將會被拍照並用作呈堂證據使用；若為陰性，警員會將有關測試儀器發還予被檢測者。