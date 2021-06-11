黎智英煽惑去年六四非法集結案　20名被告今天法庭再提訊

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，於去年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會中現身。黎智英與另外25人(其中2人已離港)，被控參與或煽惑他人參與未經批准集結，該案早前已轉交區院審訊，並將於今天(11日)再提訊。其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前均承認1項明知而參與未經批准集結罪，被判監4至10個月不等，預計法庭今天將會聽取黎智英等餘下20名在港被告的答辯。

黎智英、支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌及常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠和梁錦威，工黨主席郭永健和民陣召集人陳皓桓等13名被告，各被控2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

上述13名被告當中，除了黎智英沒有被加控其他罪名，其餘12名被告另各被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

另外7名被告，包括前立法會議員楊森、梁國雄、何秀蘭、朱凱廸和胡志偉、支聯會成員梁國華、何桂藍。他們各被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

黎智英、李卓人、何俊仁、陳皓桓、楊森、梁國雄、何秀蘭等7人因分別涉及2019年8.18、8.31和10.1等3次非法遊行，早前已被判即時監禁14至22個月不等，其中黎智英被判囚共20個月，他們目前正在監獄服刑。另外，朱凱廸、胡志偉、尹兆堅、何桂藍等4人也因涉及泛民初選案被控違反《港區國安法》，目前正被還押。上述11人今天會由囚車押解到法院應訊，餘下9名被告則獲准保釋。