你要知：抗癌美白防水腫　西瓜營養大解構

「夏日熱辣辣吃西瓜消暑解渴」，西瓜除了美味可口，它也有很多不為人知的營養價值。不過營養豐富也不代表人人合適，如果體質不合，或儲存不妥，隨時會「病從口入」。哪麼吃西瓜又有甚麼注意事項？這次請來認可營養師Krista為大家講解。

Krista指西瓜是高水分和糖分的水果，也含高維他命A和C，「維他命A中含茄紅素，是一種很強的抗氧化物，能防止細胞免受自由基侵擊，能有助我們抗癌。而維他命C則有助女士皮膚美白和具抗氧化功能。」西瓜中亦含鉀質，有助身體調節血壓和排走過多鹽分，能預防水腫的問題，但Krista提醒一點，「西瓜是高升糖指數的食物，為維持血糖水平平穩，糖尿病人士需要留意食用分量。另外因西瓜含可降血壓的鉀質，吃太多西瓜或會令血壓過低，造成頭暈，低血壓人士亦要留意。」

黃肉西瓜和紅肉西瓜有甚麼分別？Krista解釋，「因茄紅素本身帶有紅色，紅肉西瓜比黃肉西瓜，含更多的茄紅素。黃肉西瓜則有較多瓜胺酸，它會在身體中變成精胺酸，可擴張血管有助調節血壓，預防血管老化的問題。」除了瓜肉含豐富營養，西瓜「白肉」的部分亦含有更多維他命C。

如果西瓜一次過吃不完要怎樣儲存？Krista提醒用保鮮紙包着橫切面或會阻礙西瓜降溫，高糖分的西瓜容易令細菌孳生，「建議把瓜肉起出來，放入密實盒封着才放進雪櫃。另外有研究指出室溫的西瓜比冷藏後的西瓜，有更多的茄紅素和維他命A，所以建議在切完西瓜後，在一至兩日內進食會較好。」

至於有沒有食物會與西瓜「相沖」？Krista指「在營養學角度，西瓜都沒有與其他食物相沖。」不過Krista提醒西瓜是水溶性纖維高的食物，與韮菜等膳食纖維高的食物一起食用，因兩者均為通便的食物，會較易造成肚痛的問題。